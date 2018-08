Quoi surveiller cette fin de semaine?

Parlons d’Asie

La Corée du Nord et l’état des relations entre l’Orient et l’Occident devraient faire partie des sujets de discussion du Forum régional de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) organisé samedi à Singapour en présence de ministres de vingt-sept pays, dont le Canada, les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie.



La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, tiendra une conférence téléphonique samedi matin pour faire le point sur ses échanges avec ses homologues des autres pays.