Une fillette attaquée par un pitbull: sa mère entend poursuivre la SPCA

Une fillette de neuf ans a subi d’importantes lacérations au visage et au bras après avoir été attaquée, le 8 juillet dernier, par le chien d’un de ses proches qui serait de type pitbull. La petite Jade Champagne, établie à Montréal, était alors en visite chez ses grands-parents à Edmundston au Nouveau-Brunswick, rapporte sa mère, Sylvette Robichaud, qui est furieuse que le chien ait depuis été retourné à son neveu par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA). Elle compte poursuivre l’organisme de défense des droits des animaux. La petite Jade a dû subir des points de suture et une opération pour reconstruire ses lèvres. Un côté de son visage demeure paralysé et elle gardera des cicatrices de l’incident, rapporte sa mère.