2

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Jérusalem jeudi, pour participer au défilé de la fierté gaie. La Ville sainte était sous haute surveillance pour l’occasion encore marquée par l’édition de 2015, lors de laquelle une jeune femme de 16 ans avait été poignardée à mort par un juif ultraorthodoxe. Le centre de Jérusalem a ainsi été fermé à la circulation et les participants ont été fouillés. À Jérusalem, ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, la communauté homosexuelle peine à être acceptée. Des rabbins ultraorthodoxes et nationalistes, qui condamnent le défilé et les revendications de la communauté LGBT, ont notamment appelé à une contre-manifestation.

Menahem Kahana Agence France-Presse