Place au tirage

Pas de match à l’horaire aujourd’hui, mais la Coupe Rogers présentée simultanément à Montréal (femmes) et à Toronto (hommes) prendra en quelque sorte son envol en soirée avec le tirage au sort du tableau principal.

On saura alors quel parcours auront à emprunter les têtes de série et les joueurs canadiens pour se rendre jusqu’au bout. Le tournoi débutera officiellement dimanche avec l’étape des qualifications et prendra fin le 12 août.