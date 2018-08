Résultats attendus

Si Facebook et Twitter ont retenu l’attention la semaine dernière avec des performances en deçà des attentes, les regards se tournent vers le Québec aujourd’hui en cette période riche en dévoilement de résultats financiers.

Bombardier rendra publics ses résultats du deuxième trimestre lors d’une conférence téléphonique prévue à 8 h tandis que la Caisse de dépôt et placement du Québec dévoilera ses résultats du premier semestre à 10 h 30. On devrait en apprendre plus sur l’état du fleuron de l’aéronautique depuis la prise de contrôle du programme CSeries par Airbus et sur le rendement de l’épargne des Québécois.