Une date tristement marquante

Ce n’est pas visible à l’œil nu, mais cette journée du 1er août marque officiellement la date à partir de laquelle l’humanité a consommé la totalité des ressources que la planète sera en mesure de produire au cours de l’année 2018, selon l’organisation Global Footprint Network.



Ce « jour du dépassement », qui arrive de plus en plus tôt chaque année, nous rappelle à quel point notre surconsommation a des impacts sur les ressources naturelles disponibles et sur l’environnement de manière plus générale. Une date à entourer dans son calendrier, donc, mais pas pour les bonnes raisons.