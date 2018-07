Stratégie du jour

Le Canada, le Mexique et certains pays européens et asiatiques se rencontrent à Genève aujourd’hui. Au menu du jour ? Trouver une stratégie à adopter en cas d’imposition de tarifs sur les automobiles et les pièces de voitures exportées aux États-Unis. Les menaces du président Donald Trump ne sont pas prises à la légère. Les pays touchés par ces tarifs ― qui pourraient gonfler de plusieurs milliers de dollars le prix d’une voiture ― ne comptent pas se laisser marcher sur les pieds et tenteront de trouver la meilleure façon de riposter.