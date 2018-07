Plaques d’immatriculation personnalisées: déjà 8500 demandes

Le système informatique de la SAAQ pour obtenir des plaques d’immatriculation personnalisées est fonctionnel et ne dérougit pas : en fin de journée lundi, plus de 8500 demandes avaient déjà été logées et traitées. Le désir des Québécois de pouvoir apposer une plaque unique sur leur voiture est donc bien réel. Le système en ligne de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) avait été rapidement suspendu lors de sa première journée d’opération vendredi, après des ennuis informatiques, en raison d’une surcharge de commandes. Quelque 2000 personnes avaient toutefois réussi à demander la plaque qu’elles avaient elles-mêmes conçue, a indiqué Mario Vaillancourt, le porte-parole de la SAAQ. Puis, lundi matin, environ 5000 automobilistes avaient fait leur demande.