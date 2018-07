Incendies en Californie

Les feux de forêt qui se sont déclarés en Californie continuent de faire des ravages. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur domicile et six personnes ont perdu la vie. Les autorités seront sur le pied de guerre aujourd’hui alors que les services météo des États-Unis prévoient des conditions encore plus chaudes et sèches, rendant la tâche encore plus compliquée aux pompiers déployés sur le terrain.