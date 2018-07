Quoi retenir de la fin de semaine?

Incendies meurtriers en Californie

En Californie, les incendies ont fait au moins six morts et provoqué l’évacuation de milliers de personnes. Un état d’urgence partiel a été déclaré par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, qui a qualifié le foyer baptisé « Carr », au nord de la ville de Redding, d'« incontrôlable ».

Plus de 12 000 pompiers sont mobilisés pour venir à bout des 14 incendies responsables de la destruction de 63 000 hectares.

Le foyer « Cranston » sévit quant à lui plus au sud de la Californie, où il a détruit plusieurs maisons et entraîné la fermeture de routes.

Près du parc de Yosemite, le feu « Ferguson », déclenché le 13 juillet dernier, continuait de brûler.