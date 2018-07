Quoi surveiller cette fin de semaine?

Tour de France, suite et fin

L’identité du gagnant de la plus célèbre course de vélo au monde ne fait plus vraiment de doute, mais la conclusion de ce Tour de France 2018 promet malgré tout de beaux moments de télévision.

Ça débute samedi par un contre-la-montre individuel de 31 kilomètres, suivi dimanche d’une dernière poussée de 116 kilomètres sur le plat, direction les Champs-Élysées. À moins d’une chute, l’Anglais Geraint Thomas remportera à ce moment la première Grande Boucle de sa carrière.