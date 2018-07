Les photos de la semaine du 22 juillet

5 Mer Baltique, Allemagne, 24 juillet 2018 | La chaleur extrême a touché plusieurs pays d’Europe cette semaine. Les températures ont oscillé entre 30 et 35 °C le jour en Allemagne. Les autorités ont diffusé des avertissements de risques importants d’incendies de champs et de forêts dans le nord et l’est. Sur une note plus légère, la chaleur a également provoqué une pénurie de bière en Allemagne, dont les ventes ont grandement augmenté sans que les clients rapportent les bouteilles consignées. Des chercheurs ont prévenu que les canicules comme celle affectant actuellement le nord de l’Europe seraient deux fois plus probables à l’avenir à cause des changements climatiques. Markus Scholz DPA Agence France-Presse