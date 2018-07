Jambes sectionnées par un train: le Vieux-Port responsable à 90%

La Société du Vieux-Port de Montréal (SVPM) a été jugée responsable, mercredi par la Cour supérieure, à 90 % des dommages causés à une femme ayant eu les jambes sectionnées, juste sous les hanches, par un train. Pritie Patel avait fait une chute après avoir tenté de traverser le train, qui était immobilisé et qui s’est soudainement mis en marche dans le Vieux-Port, en juin 2013. La responsabilité de Mme Patel a été établie à 10 %. La SVPM a indiqué prendre connaissance du jugement, jeudi, et ne pas le commenter pour l’instant. Un avocat de Mme Patel, Me Arthur Wechsler, s’est dit « [très] content ». Des règlements à l’amiable ont été conclus avant le procès avec le Canadien National et l’Administration portuaire de Montréal. Un autre jugement établira le montant des dommages.