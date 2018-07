21 incendies brûlent hors de contrôle en Ontario

Toronto — Vingt et un des 55 feux de forêt qui font rage dans le nord-est de l’Ontario brûlaient hors de contrôle lundi soir.

Le ministère des Ressources naturelles a dit que le feu Cochrane 14, au nord-est de Timmins, recouvre maintenant près de 50 km2.

Un incendie encore plus gros, le Parry Sound 33, avait incinéré plus de 55 km2 de forêt tard lundi et était combattu avec des avions et des hélicoptères.

Le parc provincial French River a été fermé à l’ouest de l’autoroute 69/400. Tous les campeurs sont partis ou ont reçu l’ordre d’évacuer.

Des pompiers provenant de partout au Canada, des États-Unis et même du Mexique sont arrivés en renfort à leurs collègues ontariens.