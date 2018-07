Nouveau livre à la Maison-Blanche

Et c’est parti pour un nouvel épisode de la saga de l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016 ! Suivant l’exemple d’autres ex-collaborateurs de la Maison-Blanche, l’ancien porte-parole Sean Spicer publie à son tour un livre, et promet quelques nouvelles révélations. The Briefing : Politics, the Press and the President revient notamment sur le rôle de l’ex-conseiller du président Paul Manafort. Suspense.