Encore du temps chaud

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Environnement Canada a publié lundi des avertissements de chaleur dans la région montréalaise. Le mercure a atteint 29 °C lundi, avec un humidex de 38. Le temps chaud, même s’il est moins intense qu’au début du mois, devrait perdurer jusqu’à jeudi, a affirmé le météorologue Steve Boily, d’Environnement Canada. Les averses, qui toucheront la région montréalaise mardi soir et mercredi, se déplaceront vers l’est du Québec mercredi soir et jeudi. Le soleil devrait être de retour à partir de jeudi et vendredi. Le Centre-du-Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent devraient connaître mercredi la journée la plus chaude de la semaine. Le Québec connaît jusqu’à maintenant un mois de juillet au-dessus des normales en matière de températures, mais sous les normales quant aux précipitations, a indiqué M. Boily.