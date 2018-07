Les chiffres du jour

Les Canadiens découvriront ce matin les plus récentes données de Statistique Canada sur les affaires criminelles non fondées et les crimes déclarés par la police. Une première depuis 2006. Dans la foulée d’une enquête du Globe and Mail en 2017 mettant en lumière les lacunes dans le traitement des dossiers d’agression sexuelle par plus de 800 corps de police, Statistique Canada a décidé de remettre le nez dans les affaires criminelles non fondées, notamment les agressions sexuelles.