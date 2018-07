Quoi retenir de la fin de semaine?

Surprises et contrastes à Baie-Saint-Paul

De nombreuses surprises ont marqué la 9e édition du Festif de Baie-Saint-Paul. Notre critique sur place parle même d’un rendez-vous avec l’imprévisible face à cette audacieuse programmation qui assumait pleinement ses contrastes. Seul avec son piano au bout d’un quai, Patrick Watson s’est fait généreux ; Paul Piché a joué sous les arbres et livré « L’escalier » en version a capella ; Hubert Lenoir a emprunté au punk et l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly a offert une prestation reggae des plus solides. Une fête de rue s’est improvisée samedi après-midi, menée par Yann Perreau et animée par des membres d’Alaclair Ensemble et de Random Recipe, alors que samedi soir Mara Tremblay a rejoint sur scène Vincent Vallières pour « Chacun dans son espace ».

Dimanche matin, les lève-tôt ont eu rendez-vous dès 4 h 30 avec un Stéphane Lafleur en solo. « Dans un champ, au son des chèvres et devant un public en sleeping bag, le portrait était aussi complet que mémorable », nous rapporte notre journaliste matinal.