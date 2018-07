Prier chez soi grâce au mouvement des maisons-églises au Nouveau-Brunswick

L’un des initiateurs du mouvement des maisons-églises au Nouveau-Brunswick, Dan Lirette, dit croire que les organisations religieuses se transforment pour le mieux grâce à ce phénomène communautaire.

Au lieu d’aller s’asseoir sur les bancs d’églises, des groupes de croyants préfèrent se réunir dans des salons ou des cuisines pour prier ensemble.

Selon Dan Lirette, les personnes marginalisées parce qu’elles vivent dans la pauvreté ou avec une dépendance, peuvent se sentir malvenues dans les églises chrétiennes traditionnelles.

En 2011, M. Lirette et son épouse ont fondé le Revival House Fellowship et depuis des membres se donnent rendez-vous les dimanches et les mercredis dans des résidences privées des secteurs de Moncton et de Riverview.

Bien qu’il s’agisse d’une organisation chrétienne, l’homme assure que des gens de toutes sortes de croyances participent aux assemblées de cuisine. Dan Lirette soutient que le mouvement vise d’abord à tisser des liens dans la communauté plutôt qu’à débattre de qui a tort et qui a raison au sujet de la religion.

Ce modèle de pratique religieuse existe ailleurs en Amérique du Nord, mais demeure plutôt méconnu dans les provinces de l’Atlantique. Le Revival House Fellowship a toutefois lancé récemment un réseau en ligne pour mettre en relation toutes les maisons-églises des maritimes.

Dan Lirette avance que l’organisation prévoit ouvrir de nouvelles maisons-églises dans deux autres régions du Nouveau-Brunswick au cours de l’été.

D’après un sondage mené par la firme Angus Reid en 2017, de plus en plus de croyants choisissent de pratiquer leur religion à la maison. Les chiffres indiquaient que 40 % des 2000 répondants priaient Dieu ou une autre puissance supérieure, alors que seulement 20 % des répondants assistaient à des célébrations religieuses au moins une fois par mois.