Les photos de la semaine du 15 juillet

4 Hawaii, États-Unis, 16 juillet 2018 | Lors d'un tour en bateau pour aller observer la lave d’un volcan en éruption à Hawaï, une vingtaine de personnes ont été blessées par un jet de lave. Le volcan Kilauea est l'un des plus actifs au monde et a déjà causé la destruction de centaines de maisons depuis le mois de mai. Us Geological Survey / Agence France-Presse