Quoi surveiller cette fin de semaine?

C’est le temps des vacances

Patience sur les routes et près des postes frontaliers : les vacances de la construction débutent aujourd’hui pour près de 150 000 travailleurs québécois, qui rangent leurs outils jusqu’au 4 août. Et ils ne seront pas seuls, puisqu’un Québécois sur quatre a choisi de prendre ses vacances pendant la même période, selon un sondage Léger commandé par CAA-Québec.

Selon un coup de sonde réalisé par le ministère du Tourisme, 47 % des Québécois comptent passer au moins une nuit à l’extérieur de la maison au cours des deux prochaines semaines. Du lot, plus de la moitié a l’intention de séjourner au Québec, une destination plus populaire que l’Ontario (14 %), les États-Unis (13 %) et l’Europe (6 %).