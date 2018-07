Le Club Med québécois se dévoile

La route a été longue et cahoteuse, mais le projet s’est finalement concrétisé : il y aura un Club Med au Massif de Charlevoix en 2020, et il s’agira du premier complexe de la compagnie française au Canada. Le président de l’entreprise, Henri Giscard d’Estaing, sera de passage à Montréal vendredi pour donner plus de détails sur le nouveau village quatre saisons qui sera inauguré, y compris son nom.

Si les vacanciers pourront profiter d’un complexe tout neuf, c’est en partie grâce à l’argent prêté par les gouvernements provincial et fédéral : Québec a promis d’avancer 26 millions de dollars ; Ottawa, 10 millions.