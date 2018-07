152 000 chèques remis par la CCQ aux vacanciers de la construction

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La Commission de la construction du Québec (CCQ) rapporte qu’elle a transmis au cours des dernières semaines près de 152 000 chèques de vacances aux travailleurs de la construction du Québec. Près de 38 400 de ces chèques ont été remis dans la région Laval-Laurentides-Lanaudière, près de 31 000 en Montérégie et un peu plus de 25 200 dans la région de Québec. La somme totale des chèques, de plus de 420 millions, est supérieure de près de 5 % aux montants versés à l’été dernier, qui totalisaient 400 millions. La CCQ explique cette augmentation principalement par la hausse de l’activité de construction enregistrée au cours des six derniers mois de 2017.