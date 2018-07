Le Québec se rapproche de l’équité salariale

L’écart salarial entre les hommes et les femmes s’est considérablement rétréci au Québec en l’espace de vingt ans, et les progrès observés chez les travailleurs plus jeunes sont encourageants pour l’avenir, révèle un rapport dévoilé mercredi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Pour mesurer l’évolution de la rémunération horaire au Québec, l’ISQ a comparé les salaires des Québécois et des Québécoises entre 1998 et 2016. En près de vingt ans, le salaire horaire des hommes et des femmes a augmenté de la même façon (environ 9 $), de sorte que les travailleurs québécois gagnent aujourd’hui en moyenne 25,67 $ l’heure, comparativement à 22,74 $ pour les travailleuses.

0,89 $ Argent gagné en moyenne par les femmes en 2016 pour chaque dollar gagné par un homme

Le gain en dollars a donc été le même pour les hommes et les femmes, mais le ratio de rémunération horaire des femmes par rapport aux hommes a augmenté d’environ 5 points, passant de 83,5 % à 88,6 %. Cela signifie que pour chaque dollar gagné par un homme en 2016, une femme gagnait 0,89 $, comparativement à 0,84 $ en 1998.

En y regardant de plus près, on constate que l’écart salarial s’est réduit dans presque tous les groupes d’âge. La situation des travailleuses s’est toutefois grandement améliorée parmi les 25-34 ans : en 1998, les femmes de cet âge gagnaient 89,9 % du salaire des hommes, alors qu’en 2016, elles se sont plus que jamais rapprochées de l’égalité (94,8 %).

« Une analyse de la position salariale indique que celle-ci a augmenté chez les femmes de ce groupe d’âge, alors qu’elle est restée stable chez les hommes du même groupe d’âge », souligne l’ISQ.

Des améliorations notables ont été constatées dans les domaines de la vente et des services ou de la fabrication, tandis que la situation s’est détériorée dans celui des métiers, du transport et de la machinerie.

Le Québec se compare avantageusement aux autres provinces canadiennes analysées par l’ISQ, avec un ratio de rémunération femmes/hommes supérieur à celui de l’Alberta (81,6 %), de la Colombie-Britannique (83,6 %) et de l’Ontario (87,4 %). Dans ce dernier cas, la différence n’est cependant pas statistiquement significative.

Ces ratios ont augmenté de manière notable entre 1998 et 2016 dans toutes les provinces analysées, sauf en Colombie-Britannique.