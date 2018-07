Canicule: la Santé publique revoit son bilan des décès à la hausse pour Montréal

La Direction régionale de la santé publique (DRSP) a revu à la hausse, mercredi, son bilan des décès dû à la période de canicule à la hausse pour Montréal, ce dernier passant de 34 à 53. Cet écart s’explique parce qu’une vingtaine de décès aurait été déclarée à la DRSP après la période de mobilisation de services de santé et de services sociaux sur le terrain, a précisé au Devoir la Dr Mylène Drouin.

Dans son bilan préliminaire au sujet de la canicule survenue dans la région de Montréal du 30 juin au 5 juillet dernier, la DSRP précise également que, malgré l’importante mobilisation des services d’urgence durant cette période de chaleur extrême, des ajustements devront « très certainement » être apportés au plan d’intervention sur le terrain pour faire face à la prochaine période de canicule.

Parmi les ajustements qui devront être apportés, notons, entre autres, une intervention plus serrée auprès des personnes vivants en maison de chambre et de celles vivants dans des résidences privées pour aînées, précise la directrice régionale de la santé publique pour Montréal, Dr Mylène Drouin.

Portraits

Dans son bilan préliminaire, la DRSP brosse un premier portrait des personnes décédées durant la période de canicule. On remarque ainsi la présence de certains facteurs de vulnérabilité à la chaleur chez les personnes décédées. Par mi ceux-ci, notons qu’il s’agit majoritairement d’hommes vivants seuls, de personnes âgées, de personnes vivants avec des troubles de santé mentale, de personnes aux prises avec une dépendance à l’alcool et aux drogues, de personnes ayant des problèmes de santé cardiovasculaires et respiratoires, et de personnes n’ayant pas accès à l’air conditionné.

Les trois quarts des personnes décédées habitaient un appartement privé, alors que quatre autres habitaient en maison de chambres et au moins huit en résidence privée pour aînés.

La Direction indique également avoir remarqué une augmentation du nombre de décès liés à la consommation de drogues et d’alcool signalés par le coroner, dont certains auxquels la chaleur aurait potentiellement contribué.

Enquête à venir

Une enquête plus exhaustive doit encore être faite par la DRSP au cours des prochains mois. Cette dernière devrait, notamment, comprendre davantage d’informations sur les décès dus à la chaleur survenus en milieu hospitalier. Un intérêt particulier sera également porté au lien

Ces données seront rendues publiques au courant de l’automne prochain. La DRSP entend alors procéder à une nouvelle série de recommandations concernant son plan d’intervention.

La région de Montréal a traversé une période de chaleur extrême du 30 juin au 5 juillet dernier. Pendant ces six jours, la température maximum quotidienne a varié entre 31,7 et 35,3 °C, et la température minimum de 20,1 à 22,8 °C.

D’autres détails suivront.