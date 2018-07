La canicule sous la loupe

La chaleur intense qui a fait suffoquer le Québec depuis le début du mois de juillet a été fatale pour des dizaines de personnes, et la Direction de santé publique de Montréal fera le point à ce sujet mercredi. Il y a une semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux rapportait 34 décès « potentiellement » liés à la chaleur dans la région de Montréal (et 70 à travers le Québec). La directrice générale de la santé publique pour la région de Montréal, la Dre Mylène Drouin, offrira donc un portrait plus détaillé et rappellera sans doute aux personnes vulnérables de rester sur leurs gardes, parce que ce n’est pas tout à fait terminé : au cours des sept prochains jours, le mercure oscillera entre 25 et 33 degrés Celsius, avec des taux d’humidité qui pourraient alourdir le tout.