Jour de souvenir

Il y a 42 ans, jour pour jour, l’excitation des Montréalais était à son comble : la métropole lançait fièrement la cérémonie d’ouverture des 21es Jeux olympiques. Un moment historique qui a fortement marqué les Québécois… et leurs finances publiques. Les jeux auront coûté plus de 1,3 milliard et il aura fallu 30 ans pour éponger la facture, bien plus salée que ne l’avait prévu le maire Jean Drapeau.