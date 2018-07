L’heure de régler ses comptes

Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouveront pour un tête-à-tête aujourd’hui dans la capitale finlandaise, Helsinki. Une occasion de refaire le monde, mais aussi d’améliorer leurs relations qui se sont sérieusement dégradées. Il faut dire que l'inculpation aux États-Unis de 12 agents russes accusés d'ingérence dans la dernière présidentielle américaine n'est pas passée comme une lettre à la poste. Difficile de prévoir l’issue de cet échange, Donald Trump ayant l’habitude de bondir d’un sujet à l’autre et de faire ensuite volte-face sur Twitter. On peut toutefois imaginer ce qu’il y aura au menu : annexion de la Crimée par Moscou, guerre en Syrie, Corée du Nord et nouveaux droits de douane américains.