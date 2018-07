Les photos de la semaine du 8 juillet

5 Kumano, Japon, 9 juillet 2018 | Les inondations et glissements de terrain dans l’ouest du Japon ont fait plus de 200 morts et les autorités disent être toujours sans nouvelles de plusieurs dizaines de personnes. Les précipitations record enregistrées depuis plusieurs jours dans plusieurs régions ont entraîné des crues exceptionnelles. Il s’agit déjà de la plus grave catastrophe météorologique depuis 1982 au Japon et le bilan s’aggrave de jour en jour. Martin Bureau Agence France-Presse