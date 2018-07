Quoi surveiller cette fin de semaine?

La France en double vedette

On appelle ça une grosse fin de semaine : les Français célèbrent aujourd'hui leur fête nationale — événement qui sera sous haute surveillance, deux ans après le carnage de Nice — et célébreront peut-être demain la victoire de leur équipe qui dispute la finale de la Coupe du monde de football en Russie.

La France affrontera alors la Croatie. Pour les millions de téléspectateurs, on donne ce repère visuel: maillots bleus contre maillots en damier rouge et blanc. La France a gagné le Mondial en 1998, et s'est inclinée en 2006 (le « coup de boule » de Zidane, on se rappelle ?). Détails par ici.