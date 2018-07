Incendie à l’Université McGill

Un incendie a éclaté, vendredi soir, au pavillon McIntyre des sciences médicales de l'Université McGill.



Le feu aurait été maîtrisé peu avant 22h et il n’y aurait pas eu de blessés, a tweeté l’université.

#McGillAlert Fire at McIntyre Bldg. appears to be out. No reported injuries. Continue to avoid the area until further notice. #McGill @McGillMed