Elizabeth II reçoit Trump 1er

En 66 ans de règne, Elizabeth II a vu défiler passablement de présidents américains (il y en a eu douze en partant de Truman). N’empêche : toute son expertise protocolaire risque d’être mise à l’épreuve aujourd’hui lors du passage de Donald Trump — pour sa part expert en étonnement d’hôtes, parlez-en à Justin Trudeau.

Des manifestations sont prévues à Londres pour dénoncer la présence du président américain et de son épouse. Mais ceux-ci auront pour leur part droit à un « full tea » royal. De quoi ? Thé complet avec sandwiches salés au concombre, à l’oeuf et au saumon, scones et autres petits gâteaux. Un nuage de lait ?