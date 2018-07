Un «risque potentiel» provoque un déploiement policier majeur à Toronto

Photo: Christopher Katsarov La Presse canadienne

Toronto — La police de Toronto a augmenté ses effectifs au centre-ville, jeudi, après avoir reçu des informations concernant un « risque potentiel ». Tous les lieux publics de ce secteur achalandé, y compris la tour CN, restaient ouverts. La police n’a pas voulu préciser la nature du risque ou ce que les agents recherchent, mais a soutenu que la situation et les interventions étaient en quelque sorte une procédure de routine. « Chaque fois que nous avons connaissance d’un risque potentiel, nous prenons cela au sérieux », a déclaré un haut responsable de la police de Toronto, Michael Barsky, devant les journalistes. Plus tôt jeudi, la police avait écrit sur Twitter que la présence policière accrue au centre-ville de la métropole canadienne était attribuable à une « information non confirmée et non corroborée » concernant la grande région de Toronto.