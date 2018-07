Du vélo, du tennis

On a perdu Raonic et Federer, mais bon : il reste quelques bons joueurs en lice à Wimbledon… et surtout quatre bonnes joueuses, qui seront à l’affiche aujourd’hui pour les demi-finales dames. Serena Williams contre Julia Görges, et Angelique Kerber (ci-dessus) contre Jelena Ostapenko, voilà le programme.

Côté vélo, c’est le jour de l’étape 6 au Tour de France (Peter Sagan a raflé une deuxième victoire hier — et il compte deux deuxièmes places, aussi). Une ascension intéressante : celle de la côte du Mûr-de-Bretagne, qui sera grimpée deux fois dans les seize derniers kilomètres.