Les ceintures de sécurité seront obligatoires dans les autocars en 2020

Ottawa — Les autocars construits à compter du 1er septembre 2020 qui rouleront au Canada devront être munis de ceintures de sécurité. Transports Canada les rendra obligatoires dans les autocars de moyenne et de grande taille nouvellement construits. La mesure concernera les autocars dont le poids dépasse 4536 kg. La nouvelle exigence ne s’appliquera pas aux autobus d’écoliers puisqu’ils sont déjà conçus pour protéger les enfants d’âge scolaire en cas d’accident. Les exploitants d’autobus scolaires pourront toutefois en faire installer volontairement, à condition qu’elles respectent les exigences de Transports Canada. Quant aux autocars de petite taille, ils sont déjà munis de ceintures sous-abdominales et diagonales. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, estime que la présence de ceintures de sécurité à bord des autocars pourra aider à réduire les blessures en cas de collision grave ou de capotage, et à améliorer la sécurité pour tout le monde.