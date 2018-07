Quoi surveiller aujourd'hui?

Ailleurs dans le sport: France-Angleterre

En attendant de savoir si elles s'affronteront dimanche en Russie, la France et l'Angleterre sont déjà à l'avant-plan de l'actualité sportive. Parce que le Tour de France, d'abord, qui présente aujourd'hui sa cinquième étape — le Colombien Fernando Gaviria a remporté hier sa deuxième étape de l'édition 2018 (ce qui lui donne un taux de réussite pour l'instant phénoménal de 50 %…. Ça se calmera dans les montagnes).

Et parce que le tournoi de Wimbledon, à Londres, ensuite. Rafael Nadal affronte aujourd'hui Juan Martin Del Potro en quarts de finale. Mais on souligne surtout l'exploit accompli hier par l'Américaine Serena Williams, qui se retrouve en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem moins d'un an après avoir accouché.