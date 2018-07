Juste pour rire dévoile sa nouvelle politique contre le harcèlement

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

À deux jours du début des activités du festival Juste pour rire à Montréal, l’entreprise a dévoilé lundi sa nouvelle politique contre le harcèlement et est revenue sur le scandale d’inconduite sexuelle entourant son fondateur, Gilbert Rozon. La nouvelle politique, entrée en vigueur lundi, s’applique à tous les employés de Juste pour rire, tant dans le volet francophone qu’anglophone. Elle est plus simple et plus facile à comprendre que la précédente, qui était longue et complexe, a affirmé l’entreprise. Elle inclura la formation d’un nouveau comité de quatre employés qui auront pour tâche de gérer les plaintes de harcèlement. Le comité sera composé de trois femmes, qui occupent des postes de direction, et d’un homme, qui est le directeur des ressources humaines.