Facebook veut offrir son interface en inuktitut

Facebook demande la collaboration de ses utilisateurs qui parlent inuktitut afin de traduire le site de réseautage social dans la langue des habitants du Grand-Nord, qui utilisent beaucoup les médias sociaux pour communiquer. Depuis lundi, Jour du Nunavut, les locuteurs de l’inuktitut peuvent accéder à l’application « Translate Facebook », où ils pourront lire des mots et des phrases de l’interface et se verront demander une traduction dans la langue inuite. Les utilisateurs peuvent aussi se prononcer par vote sur les suggestions de traduction de l’application, et les résultats serviront éventuellement à établir une version inuktitut de Facebook, qui sera lancée l’année prochaine.