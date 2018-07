Tour de France, jour 3

La plus grande course cycliste au monde présente aujourd’hui une étape toujours redoutée : celle du contre-la-montre par équipes, quelque 35 km qui seront avalés en à peine plus d’une demi-heure. Si c’est tant redouté, c’est que les coureurs ambitieux quant au classement général sont tributaires de la qualité générale de leur équipe.

C’est actuellement Peter Sagan — triple champion du monde et certainement le cycliste le plus populaire de tout le peloton — qui porte le maillot jaune, grâce à sa victoire d’hier. À noter que le Français Sylvain Chavanel a participé hier à son 350e jour de course sur un Tour de France (18 participations).