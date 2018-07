Quoi retenir de la fin de semaine?

Un quartet européen en demi-finales de la Coupe du monde

On connaît maintenant les quatre équipes qui participeront aux demi-finales de la Coupe du monde de soccer en Russie. Après la France et la Belgique, l’Angleterre et la Croatie sont venues compléter ce quartet. L’Angleterre a éliminé la Suède 2-0 samedi. Quant à la Croatie, elle est venue à bout de la Russie en tirs de barrage.

Les demi-finales débuteront mardi par la rencontre entre la France et la Belgique, et se poursuivront mercredi alors que l’Angleterre affrontera la Croatie.

Chose certaine, l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 2018 sera européenne.