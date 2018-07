Les dérives possibles de la «yogamania»

Les allégations de harcèlement et d’inconduite sexuelle ont assombri le monde du yoga depuis quelques décennies, soit bien avant l’émergence du mouvement #MeToo. Le plus éclatant des scandales est certainement le cas de John Friend, fondateur superstar d’Anasura Yoga.En février 2012, le Washington Post rapportait que le gourou américain, réputé pour ses grandes messes yogiques, entretenait des rapports de nature sexuelle avec ses employées et avait détourné de l’argent du régime de retraite de son personnel. En 2017, Bikram Choudhury, le gourou qui a inventé le « hot yoga », a déclaré faillite alors qu’il faisait face à des poursuites de 16 millions de dollars américains pour viols et harcèlement sexuel.Inspirées par le mouvement #MeToo, plusieurs anciennes étudiantes de Pattabhi Jois, le gourou de l’ashtanga yoga, ont révélé dans les réseaux sociaux avoir été victimes d’agressions sexuelles de la part du maître indien décédé en 2009. D’illustres élèves comme Gwyneth Paltrow et Sting ont vanté les vertus de la méthode de Jois, qui est l’une des plus répandues dans les studios nord-américains et qui a inspiré le vinyasa flow et le power yoga. En avril dernier, dans un reportage publié dans le magazine The Walrus , le journaliste et enseignant de yoga torontois Matthew Remski révélait le fruit d’un travail d’enquête de deux ans où il a interviewé neuf femmes ayant été agressées sur une base régulière par Pattabhi Jois.Marie-Daphné Roy soulève combien ces cas parlent de l’abus de pouvoir qui existe dans le monde actuel du yoga. « Je pense qu’il y a un refus de regarder ça en face, parce que le yoga reste une pratique marginale en dehors des parcours habituels. C’est comme si l’éthique et la déontologie ne s’appliquaient pas, parce que le yoga n’est pas une profession reconnue et légiférée » dit l’enseignante qui a étudié en résidence pendant deux ans au centre Kripalu, dans le Massachusetts.Mais reste que si le monde du yoga au Québec n’a pas été touché par un scandale de type sexuel, toutes les personnes consultées pour le présent reportage ont affirmé avoir eu une profonde prise de conscience à la lumière des histoires d’agressions. La relation de pouvoir entre prof et étudiant est au coeur de leurs réflexions.En guise d’exemple, Nicole Bordeleau évoque comment un nouvel échange sur la façon d’ajuster les élèves s’est ouvert, après le scandale qui a touché l’école Anasura et John Friend.« Avec tous nos profs, on a revu nos méthodes d’ajustement et d’alignement, pour qu’il n’y ait aucun doute. Le toucher peut parfois être trompeur et il faut qu’il n’y ait aucune ambiguïté entre ce qui est un ajustement et une caresse », partage celle qui trouve l’inspiration chez des professeures comme Angela Farmer, Ana Forrest et Shiva Rea. « Ce sont des femmes qui nous inspirent sur comment on peut vieillir dans le yoga. »« Nous entrons en lien avec la vulnérabilité des gens. Parfois les gens se mettent à pleurer sur le tapis. C’est une grande responsabilité », dit Terri McCollum.