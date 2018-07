Les photos de la semaine du 1er juillet

5 Mae Sai, Thaïlande, 5 juillet 2018 | La saga des douze enfants et de leur entraîneur de soccer prisonniers d’une grotte en Thaïlande s’est poursuivie cette semaine. Et elle risque de s’étirer sur une longue période, selon les secouristes dépêchés sur place pour les aider. Ceux-ci avaient une bonne et une mauvaise nouvelle à annoncer mercredi. La bonne ? Tout le monde a été retrouvé sain et sauf et en « bonne santé ». La mauvaise ? Leur sauvetage risque de prendre un certain temps. La grotte est encore inondée et le pompage de l’eau reste insuffisant. En plus, le retour des pluies pourrait compliquer encore davantage l’opération. Autre ombre au tableau : jeudi, un membre de la marine envoyé sur les lieux est décédé par noyade. Le parcours de retour en lieu sûr est en effet long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, avec de difficiles passages sous l’eau. Les jeunes devront prendre des forces et apprendre à nager pour faire face à cette difficile épreuve. Sur la photo : des proches des enfants prient dans un sanctuaire près du complexe de grottes Tham Luang Nang Non où ils sont pris au piège, à Mae Sai, dans le nord de la Thaïlande. Ye Aung Thu Agence France-Presse