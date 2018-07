Vague de chaleur intense: le bilan grimpe à 33 décès au Québec

La canicule est potentiellement responsable de la mort de 33 personnes depuis le début de la vague de chaleur extrême qui traverse le Québec.



Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, et la ministre responsable de la Santé publique, Lucie Charlebois, ont fait le point jeudi à Montréal, alors que le mercure indiquait toujours 30 degrés dans la métropole, avec un humidex portant la température ressentie à 39 degrés.



Montréal fait état de 18 décès.



L’Estrie, pour sa part, déplore sept décès potentiellement liés à la chaleur.



La Mauricie-Centre-du-Québec signale cinq décès, la Montérégie deux. À cela s’ajoute un mort à Laval.



Les décès sont tous survenus dans la communauté, et non pas dans des CHSLD ou des hôpitaux. Les hommes atteints de maladies chroniques ou d’une maladie mentale, vivant seuls, dans des milieux défavorisés ou des îlots de chaleur sont les plus touchés, selon le Dr Arruda, à la lumière des informations disponibles jusqu’à maintenant.



À Montréal, une opération de porte-à-porte a permis de rejoindre 34 000 ménages parmi les plus à risque.



Jeudi, la pression se maintenait sur les services ambulanciers et Info-Santé, qui enregistraient un niveau très élevé d’appels et de transports vers les urgences.



« Chaque décès signalé fait l’objet d’une enquête, pour voir si d’autres citoyens qui habitent [ces logements] ont besoin de mesures particulières », a indiqué la directrice montréalaise de la santé publique, la Dre Mylène Drouin.



Montréal fait de plus face à un épisode de smog. « Pour nos populations à risque de maladie respiratoire, on ajoute un facteur supplémentaire, il faut éviter l’exercice trop intense », a demandé la Dre Drouin, rappelant l’importance de réduire l’usage de la voiture dans les circonstances.



Morts évitables?

Ces morts étaient-elles évitables? « Nous faisons le mieux que nous pouvons. C’est une situation exceptionnelle. Nous voudrions ne compter aucun mort. Plus de gens meurent, je ne peux le nier, mais nous travaillons pour en avoir le moins possible. Je ne voudrais pas que ma mère décède en raison de la chaleur. Certaines personnes sont plus vulnérables », a rappelé la ministre Charlebois.



Cette dernière a déploré la « petite politique » faite par ses opposants qui promettent de climatiser tous les établissements de santé du Québec. « C’est pas vrai que tu peux rénover tous les établissements dans la même journée, a-t-elle déploré, laissons faire la petite politique, ça me heurte beaucoup. »



Les autorités de santé ont rappelé qu’aucun décès n’est survenu en raison de la chaleur dans les établissements et que, si la chaleur peut y être inconfortable, les mesures de prévention mises en place ont permis d’éviter le pire jusqu’à maintenant.

Conseils de prévention Généraux Boire de 6 à 8 verres d’eau par jour.

Boire de l’eau toutes les 20 minutes.

Prendre deux bains ou douches frais par jour.

Planifier les activités extérieures avant 10 h et après 15 h.

Ne jamais laisser des personnes ou des animaux seuls dans une pièce mal ventilée ou une voiture, même les fenêtres ouvertes.

Pour les travailleurs Boire un verre d’eau toutes les 20 minutes.

Augmenter la fréquence et la durée des pauses.

Reporter les tâches ardues non essentielles.