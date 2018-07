Quatre ans de prison pour Tony Accurso

L’ex-entrepreneur en construction Tony Accurso écope d’une peine de pénitencier de quatre ans pour avoir participé au stratagème de partage de contrats à Laval.



« Il est permis de prétendre qu’il s’agit d’un des pires, sinon le pire, exemple de corruption municipale qui s’est retrouvé devant un tribunal canadien », a noté le juge James Brunton, avant de condamner l’ex-entrepreneur en construction au palais de justice de Laval.



Impassible, M. Accurso est entré dans le box des accusés où il a échangé quelques mots avec son avocat avant de prendre le chemin du pénitencier. Celui-ci entend toutefois porter appel du verdict, a annoncé son avocat Me Marc Labelle.



M. Accurso a été reconnu coupable le 25 juin, au terme d’un procès devant jury, de complot pour corruption, de complot pour fraude, de fraude de plus de 5000 $, de corruption d’un fonctionnaire et d’aide à commettre un abus de confiance.



Il écope de la peine la plus sévère imposée jusqu'à présent à un entrepreneur ayant pris part au système collusoire lavallois. L'ex-maire Gilles Vaillancourt, qui avait quant à lui plaidé coupable, avait écopé de six ans de pénitencier.



Rôle central

L'imposition de cette peine découle du rôle de M. Accurso dans le stratagème collusoire qui était central, a expliqué le juge Brunton.



« [Le rôle de M. Accurso] ne peut pas être décrit comme celui d’une personne dilettante, qui d’un air distrait a toléré à distance l’existence de la criminalité », a-t-il souligné.



Le juge a souligné que la preuve directe a démontré que l'accusé a été consulté et impliqué dans des moments-clés des complots.



En 2002, Mario Desrochers, le représentant de Sintra, une importante compagnie impliquée dans la criminalité avait tenté de sortir du système. Une réunion a été tenue dans le bureau de M. Accurso avec plusieurs présidents des compagnies participantes au stratagème pour convaincre M. Desrochers de demeurer dans le complot.



Le juge a écarté un des principaux arguments de M. Accurso qui soutenait qu'il n'aurait jamais risqué de voir son empire tomber pour des contrats publics à Laval, qui ne représentaient que 3% de son chiffre d'affaires.



«La preuve est non-contredite que ses entreprises étaient les plus importantes dans le domaine de la construction sur le territoire de Laval. Sans son appui, le système collusionnaire n'aura pas pu durer [...] C'est l'appât du gain qui a motivé M. Accurso», a souligné le juge Brunton.



Celui-ci a toutefois jugé qu’il n’était pas approprié d’ordonner un dédommagement de 1,6 million de dollars tel que le demandait la Couronne. Il a d'ailleurs rappelé que M. Accurso est aussi visé par une poursuite civile de 29 millions de la Ville de Laval.



Victoire pour le DPCP

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui avait réclamé cinq ans de pénitencier, s'est dit satisfait de la peine.



«Il ne faut pas perdre confiance en l'administration de la justice [...] C'est le seul accusé qui a subi un procès dans le cadre de l'opération Honorer. On avait obtenu 26 plaidoyers de culpabilité, certaines personnes sont décédées et d'autres ont obtenu un Jordan, mais je ne suis pas gêné de dire qu'Honorer a été un succès sur toute la ligne», a commenté Me Philippe-Pierre Langevin, procureur de la Couronne.



L'avocat de M. Accurso s'est quant à lui dit peu surpris de la peine imposée à son client.



«Il n'y a pas de bonne sentence pour quelqu'un qui a clamé son innocence», a-t-il déclaré, confirmant que son client portera appel du verdict.



Rappelons que la Couronne estimait que le rôle de Tony Accurso dans le système de partage de contrats justifiait une peine de prison de cinq ans, tandis que la défense avait plutôt suggéré qu’il purge de 12 à 24 mois dans la collectivité.



« La préméditation [de la fraude], le fait qu’elle ne s’est pas faite sur un coup de tête, qu’elle n’aurait pas été possible sans avoir été orchestrée et organisée, est un facteur aggravant », avait plaidé le procureur de la Couronne Me Richard Rougeau.



Tony Accurso avait tenté d’éviter la prison. Son avocat, Me Marc Labelle avait demandé de dix-huit à vingt-quatre mois d’emprisonnement avec sursis, c’est-à-dire à purger dans la collectivité.



« [M. Accurso] n’a pas créé le système. Ce système-là lui a été imposé », avait-il plaidé, insistant sur le fait qu’il n’occupait pas de rôle central dans le stratagème.