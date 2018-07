Le sort de Tony Accurso

C’est jour de sentence à Laval pour Tony Accurso, reconnu coupable d’avoir trempé dans un stratagème pour filouter les contrats de la Ville. La Couronne demande cinq ans de prison, la défense suggère entre douze et vingt-quatre mois à purger dans la collectivité. Le juge James Brunton rend sa décision ce matin.

L’ex-entrepreneur est le seul des trente-sept accusés de l’opération Honorer à avoir choisi de se défendre devant les tribunaux contre des accusations de fraude et de corruption. L’ex-maire Gilles Vaillancourt, de triste mémoire, a reconnu sa culpabilité et été condamné à six ans de prison.