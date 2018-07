La pilosité exposée dans une publicité

Jambes, aisselles, ventre et orteils, roux, bruns ou blonds, épais ou fins, « Du poil, tout le monde en a », scande une nouvelle campagne américaine de rasoirs qui pour la première fois montre du duvet. L’univers de la publicité devient-il progressiste ou utilise-t-il plutôt le discours féministe comme argument de vente ?

Lancé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, le « projet poils du corps » — Project Body Hair — de la compagnie Billie est devenu viral. L’entreprise basée à New York se targue d’être la première « en 100 ans » à montrer des femmes avec des poils se raser, alors qu’on est habitués aux jambes lisses et imberbes, au teint parfait, pour faire la promotion des meilleures lames sur le marché.

« Du poil, tout le monde en a. Même les femmes. Le monde prétend qu’ils n’existent pas, mais ils existent. Nous l’avons vérifié. Alors, si jamais vous voulez les raser, nous serons là », affirme-t-on dans la vidéo de 55 secondes qui, à coups de gros plans, met la pilosité féminine en avant.

La publicité qui dit « célébrer le poil » à travers la diversité corporelle et culturelle a même été projetée sur un des écrans géants de Times Square. On y voit les jambes poilues d’une femme rousse, le duvet d’aisselle de femmes noires et asiatiques, les poils d’orteils d’une femme qui se met du vernis à ongles et même un plan rapproché d’une lame du rasoir recouverte de duvet.

« Montrer seulement des jambes lisses et sans poils nous semblait être une façon archaïque de représenter les femmes. Selon nous, le rasage est un choix. Ce sont vos poils et personne ne devrait vous dire quoi en faire », plaide Georgina Gooley, cofondatrice de la marque Billie.

C'est dans l'air du temps. J'appelle ça bien comprendre l'évolution de sa clientèle.

Coup de pub réussi

« Magnifique », « J’aime », « Enfin » : sur les réseaux sociaux, le coup de pub de la compagnie Billie a été applaudi par des milliers d’internautes des quatre coins du globe.

« Leur coup de marketing est très réussi. L’image est forte parce qu’on n’a pas été habitués à voir la pilosité de si proche », mentionne Paméla Dumont, fondatrice de Maipoils, un événement lancé il y a deux ans au Québec, qui invite les participants à conserver leur duvet tout au long du mois de mai.

La publicité parvient à faire croire aux femmes que le choix est réellement possible, remarque Mélanie Millette, professeure au Département de communication sociale et publique de l’UQAM.

« On attache des valeurs progressistes à un rasoir. On dit aux femmes : « Vous avez le choix, et si jamais votre choix c’est de vous raser, bien, notre compagnie est là pour vous, avec des valeurs proches des vôtres » », souligne Mme Millette.

Parce que l’objectif de Billie avec cette publicité « progressiste » est de se positionner dans le marché du rasoir, note Rachel Chagnon, directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM. « On observe de plus en plus de compagnies miser sur des tabous pour faire valoir leur produit », souligne-t-elle.

L’idée de revendiquer le droit de ne pas succomber aux diktats du corps est devenue un argument de vente qui marque des points, selon Mme Chagnon.

L’an dernier, Bodyform, une compagnie britannique de serviettes hygiéniques, a représenté pour la première fois le sang avec du liquide rouge plutôt que bleu. En 2016, la marque de maquillage américaine CoverGirl choisissait comme ambassadeur un homme. Depuis plusieurs années, la multinationale Dove mise sur l’estime de soi pour promouvoir ses produits d’hygiène.

« C’est dans l’air du temps. J’appelle ça bien comprendre l’évolution de sa clientèle », souligne Johanne Brunet, professeure titulaire en marketing à HEC Montréal. « Une compagnie doit toujours tenter de comprendre ses consommateurs et les façons dont les gens veulent accomplir certaines tâches », ajoute-t-elle.

Maladresses

La campagne, qui semble s’adresser à une clientèle jeune et revendicatrice, comporte toutefois des maladresses, selon Paméla Dumont.

« La publicité dit que les poils, tout le monde en a, mais elle est destinée exclusivement aux femmes, alors qu’on aurait pu saisir l’occasion pour enfin faire une publicité non genrée, où réellement il y a un souci d’ouverture et d’égalité », fait-elle valoir.

Preuve selon Mme Chagnon que l’univers de la publicité n’est pas là pour changer le monde.

« Les publicités ne seront jamais avant-gardistes. Elles sont là pour aller rejoindre des gens, et avant d’adopter un discours progressiste, ils se sont assurés que le nombre de personnes à atteindre était suffisant pour que ce soit payant », souligne-t-elle.

Bien que l’objectif soit d’abord mercantile, l’adoption de discours alternatifs confronte les gens à certaines incongruités auxquelles on a longtemps adhéré. « On aura au moins réussi à éradiquer le dégoût des poils. La première fois qu’on en voit, c’est un peu choquant, mais la deuxième fois, ça le sera déjà moins », estime Mme Dumont.

La marque Billie entend également s’attaquer à la « taxe rose ». Au coût de 9 $US, elle soutient l’offrir à un prix qui concurrence celui de son équivalent « masculin ». Pour l’instant, les produits ne sont offerts qu’aux États-Unis, mais l’entreprise confirme vouloir percer le marché international.

Après quelques recherches, il s’avère qu’il existe encore des rasoirs pour hommes moins chers. Le Devoir a constaté que certains se vendent 7 $.