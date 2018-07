Montréal augmente les mesures de prévention

Au troisième jour d’une période où le mercure a dépassé les 30 degrés Celsius combiné à un taux d’humidité inhabituel, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé que la Ville passait au niveau "intervention" de son plan d’action en cas de chaleur extrême.

Les services d’urgence iront visiter les communautés les plus vulnérables.

1300 visites à domicile ont déjà été faites. Le rythme passera à 5000 inspections dans les prochains jours.

« On demande aux gens de s’hydrater et de visiter les endroits climatisés », a rappelé la mairesse, citant entre autres les bibliothèques publiques. Elle a aussi incité les Montréalais à la solidarité envers les plus vulnérables, et de ne pas hésiter à les visiter pour s’assurer de leur bien être.

D’autres détails suivront.