Des orages causent des pannes d’électricité au Québec

Des milliers de foyers au Québec étaient privés d’électricité, lundi soir, en raison d’orages violents qui se sont abattus plus tôt en journée sur l’ouest de la province et qui se dirigeaient vers l’est du territoire. À 00 h 15, mardi, environ 84 800 clients d’Hydro-Québec étaient sans courant, principalement dans les régions de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière. L’Outaouais, où des dommages importants ont été constatés, était le secteur le plus sévèrement touché. Ce sont principalement des arbres qui ont endommagé le réseau de distribution électrique. « Ce sont quand même des circonstances exceptionnelles. Certains médias rapportent des rafales atteignant près de 140 km/h, donc évidemment il y a un impact sur la végétation », a déclaré Lynn St-Laurent, porte-parole d’Hydro-Québec. En soirée, la société d’État n’était pas en mesure d’indiquer à quel moment ses clients pourraient retrouver l’électricité, considérant « le grand nombre de lieux où intervenir », tout en parlant de « plusieurs heures pour faire les réparations et rétablir le service ». Environ 80 équipes étaient déployées sur le terrain et des employés supplémentaires allaient s’ajouter au cours des prochaines heures, selon Lynn St-Laurent.