Une saucette

La canicule fournit un argument de plus aux critiques des très rares et trop difficiles accès au fleuve sur l’île de Montréal. La mairesse Valérie Plante et d’autres élus municipaux se joignent d’ailleurs ce matin au comité citoyen Montréal Baignade pour une saucette symbolique dans le Saint-Laurent.

Le saut à l’eau se fera à 8 h. Les citoyens sont invités à se joindre au « grand splash ».

En campagne électorale, la candidate de Projet Montréal disait vouloir profiter du déménagement de l’usine Molson et des développements autour des stationnements de Radio-Canada pour ouvrir les berges aux citoyens.