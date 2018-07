Quoi retenir de la longue fin de semaine?

Dans la rue contre le décret migratoire

Des dizaines de milliers d'Américains sont sortis dans les rues samedi pour dénoncer la controversée politique migratoire de Donald Trump et réclamer le regroupement immédiat des enfants et de leurs parents clandestins appréhendés à la frontière américano-mexicaine.



Leur colère a eu des échos jusqu'au Canada alors que plus d'une dizaine de manifestations avaient aussi été organisées aux quatre coins du pays.